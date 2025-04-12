Келлог опроверг материал Times о "разделении Украины": не это имел в виду
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что британская газета The Times не верно изложила его слова о "разделении Украины". Об этом он сообщил на своей странице в сети X.
"В статье Times неправильно изложено то, что я сказал. Я говорил о силах стойкости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины", – отметил он.
По словам Келлога, в разговоре о разделе он подразумевал разделение на районы или зоны ответственности для союзных сил. И уточнил, что союзные силы будут без войск США.
"Я НЕ имел в виду разделение Украины", – подчеркнул спецпосланник.
11 апреля The Times сообщал, что Келлог заявил, что в рамках мирного соглашения Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны". Речь шла о зоне на правом берегу Днепра, где будут размещены западные войска, зона с украинскими силами на правом берегу и временно оккупированные территории, которые останутся под контролем страны-агрессора РФ.
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