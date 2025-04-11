Уиткофф предлагал Трампу признать российскими четыре области Украины – Reuters
На прошлой неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Дональду Трампу, что самым быстрым способом достичь перемирия якобы является предоставление России права на четыре украинских области, где Москва проводила псевдореферендумы в 2022 году. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников США и четырех собеседников, знакомых с ситуацией.
По данным медиа, Уиткофф передал Трампу "четкое сообщение" менее чем через 48 часов после своей встречи с соратником диктатора РФ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, состоявшейся 3 апреля.
Два источника сообщили, что во время встречи с Трампом спецпосланник по Украине Кит Келлог выступил против Уиткоффа и заявил, что Украина хоть и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным со "спорными землями", но никогда не согласится в одностороннем порядке уступить России свое полное право на эти территории. Речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины.
Reuters пишет, что эта встреча завершилась без принятия Трампом решения об изменении стратегии США. В пятницу, 11 апреля, Уиткофф отправился в Россию, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.
Чиновники администрации Трампа все больше расходятся во взглядах на то, как выйти из тупика между Украиной и Россией: Уиткофф и Келлог, выступающий за более прямую поддержку Киева, не соглашаются по поводу лучшего дальнейшего курса, рассказали агентству американские чиновники, информированные собеседники и четыре западных дипломата, которые поддерживают связь с чиновниками Белого дома.
Офис Уиткоффа, Совет нацбезопасности США, Государственный департамент, Министерство иностранных дел Украины и посольство России в Вашингтоне не ответили на запросы Reuters по поводу комментариев.
- 22 марта Уиткофф назвал оккупированные территории Украины "русскоязычными" и попытался оправдать их захват "референдумами".
- 3 апреля соратник Путина Дмитриев встретился с официальными лицами США в Вашингтоне. Ради этого в отношении его приостановили санкции.
- 11 апреля Уиткофф прибыл в РФ, где сначала виделся с Дмитриевым, а затем встретился непосредственно с российским диктатором. На фоне этого Трамп заявил, что "Россия должна начать двигаться" в контексте окончания войны против Украины.
- Впоследствии в Белом доме заявили, что визит спецпосланника в Россию – это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и заключению окончательного мирного соглашения между РФ и Украиной.