Уиткофф предлагал Трампу признать российскими четыре области Украины – Reuters

По данным источников, против этого выступил другой спецпосланник – Келлог

Стив Уиткофф (Фото: WILL OLIVER / EPA)

На прошлой неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Дональду Трампу, что самым быстрым способом достичь перемирия якобы является предоставление России права на четыре украинских области, где Москва проводила псевдореферендумы в 2022 году. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников США и четырех собеседников, знакомых с ситуацией.

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По данным медиа, Уиткофф передал Трампу "четкое сообщение" менее чем через 48 часов после своей встречи с соратником диктатора РФ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, состоявшейся 3 апреля.

Два источника сообщили, что во время встречи с Трампом спецпосланник по Украине Кит Келлог выступил против Уиткоффа и заявил, что Украина хоть и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным со "спорными землями", но никогда не согласится в одностороннем порядке уступить России свое полное право на эти территории. Речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины.

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Reuters пишет, что эта встреча завершилась без принятия Трампом решения об изменении стратегии США. В пятницу, 11 апреля, Уиткофф отправился в Россию, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

Чиновники администрации Трампа все больше расходятся во взглядах на то, как выйти из тупика между Украиной и Россией: Уиткофф и Келлог, выступающий за более прямую поддержку Киева, не соглашаются по поводу лучшего дальнейшего курса, рассказали агентству американские чиновники, информированные собеседники и четыре западных дипломата, которые поддерживают связь с чиновниками Белого дома.

Офис Уиткоффа, Совет нацбезопасности США, Государственный департамент, Министерство иностранных дел Украины и посольство России в Вашингтоне не ответили на запросы Reuters по поводу комментариев.