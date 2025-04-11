Трамп о мире: Россия должна начать двигаться

Глава Штатов отметил, что "слишком много людей гибнет" в этой "ужасной и бессмысленной войне"

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Россия должна начать двигаться" в контексте окончания войны против Украины. Такое сообщение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"Россия должна начать двигаться. Слишком много людей ГИБНЕТ, тысячи еженедельно, в ужасной и бессмысленной войне – войне, которая никогда не должна была произойти, и не случилась бы, если бы я был президентом!!!" – написал американский президент.

В то же время Трамп не уточнил, какие именно действия он ожидает от РФ.