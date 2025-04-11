Трамп о мире: Россия должна начать двигаться
Президент США Дональд Трамп заявил, что "Россия должна начать двигаться" в контексте окончания войны против Украины. Такое сообщение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
"Россия должна начать двигаться. Слишком много людей ГИБНЕТ, тысячи еженедельно, в ужасной и бессмысленной войне – войне, которая никогда не должна была произойти, и не случилась бы, если бы я был президентом!!!" – написал американский президент.
В то же время Трамп не уточнил, какие именно действия он ожидает от РФ.
- 30 марта Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины и пригрозил Москве новыми тарифами. В тот же день он сказал об установлении для России "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.
- 11 апреля в РФ прибыл спецпосланник президента США Виткофф. Представитель Трампа встретился с соратником Путина Дмитриевым, ожидается и встреча непосредственно с российским диктатором.