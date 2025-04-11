Трамп про мир: Росія повинна почати рухатися
Президент США Дональд Трамп заявив, що "Росія повинна почати рухатися" у контексті закінчення війни проти України. Такий допис він опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social.
"Росія повинна почати рухатися. Занадто багато людей ГИНЕ, тисячі щотижня, у жахливій і безглуздій війні – війні, яка ніколи не повинна була статися, і не сталася б, якби я був президентом!!!" – написав американський президент.
Водночас Трамп не уточнив, яких саме дій він очікує від РФ.
- 30 березня Трамп дав Росії місяць на припинення вогню у війні проти України й пригрозив Москві новими митами. Того самого дня він сказав про встановлення для Росії "психологічного дедлайну", щоб погодитися на припинення вогню.
- 11 квітня до РФ прибув спецпосланець президента США Віткофф. Представник Трампа мав зустріч з соратником Путіна Дмітрієвим, очікується й зустріч безпосередньо з російським диктатором.