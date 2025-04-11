Трамп про мир: Росія повинна почати рухатися

Голова Штатів зазначив, що "занадто багато людей гине" у цій "жахливій та безглуздій війні"

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що "Росія повинна почати рухатися" у контексті закінчення війни проти України. Такий допис він опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Росія повинна почати рухатися. Занадто багато людей ГИНЕ, тисячі щотижня, у жахливій і безглуздій війні – війні, яка ніколи не повинна була статися, і не сталася б, якби я був президентом!!!" – написав американський президент.

Водночас Трамп не уточнив, яких саме дій він очікує від РФ.