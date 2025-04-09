Трамп роздратований тим, що Путін не виконує обіцянки – Зеленський
Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп роздратований тим, що російський диктатор Володимир Путін не виконує обіцянки щодо припинення вогню. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

Глава держави зазначив, що припинення вогню в Україні – це ідея американського президента.

"Ми розуміємо, що це як перший крок до закінчення війни. Він має інтерес до цього кроку. Тому я думаю, що роздратованість його більше, ніж ми уявляємо. Україна підтримує його план безумовно. А Путін робить все всупереч", – наголосив Зеленський.

Також президент припустив, що російський удар балістичною ракетою по Кривому Рогу, унаслідок якого загинули два десятки людей, став шоком для американців.

  • 30 березня Трамп дав Росії місяць на припинення вогню у війні проти України. Того самого дня він сказав про встановлення для Росії "психологічного дедлайну", щоб погодитися на припинення вогню.
  • 31 березня президент США заявив, що вірить у те, що Путін піде на угоду про припинення війни. Також він пригрозив Росії вторинними митами на нафту, але додав, що впроваджувати їх не хоче.
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