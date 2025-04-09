Трамп раздражен тем, что Путин не выполняет обещания – Зеленский

Президент вспомнил об ударе России баллистикой по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раздражен тем, что российский диктатор Владимир Путин не выполняет обещания по прекращению огня. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает Суспильне.

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Глава государства отметил, что прекращение огня в Украине – это идея американского президента.

"Мы понимаем, что это как первый шаг к окончанию войны. У него есть интерес к этому шагу. Поэтому я думаю, что раздражительность его больше, чем мы представляем. Украина поддерживает его план безусловно. А Путин делает все вопреки", – подчеркнул Зеленский.

Также президент предположил, что российский удар баллистической ракетой по Кривому Рогу, в результате которого погибли два десятка человек, стал шоком для американцев.