Трамп раздражен тем, что Путин не выполняет обещания – Зеленский
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раздражен тем, что российский диктатор Владимир Путин не выполняет обещания по прекращению огня. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает Суспильне.
Глава государства отметил, что прекращение огня в Украине – это идея американского президента.
"Мы понимаем, что это как первый шаг к окончанию войны. У него есть интерес к этому шагу. Поэтому я думаю, что раздражительность его больше, чем мы представляем. Украина поддерживает его план безусловно. А Путин делает все вопреки", – подчеркнул Зеленский.
Также президент предположил, что российский удар баллистической ракетой по Кривому Рогу, в результате которого погибли два десятка человек, стал шоком для американцев.
- 30 марта Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины. В тот же день он сказал об установлении для России "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.
- 31 марта президент США заявил, что верит в то, что Путин пойдет на соглашение о прекращении войны. Также он пригрозил России вторичными пошлинами на нефть, но добавил, что внедрять их не хочет.