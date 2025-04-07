"Бомбят, как сумасшедшие". Трамп не доволен атаками РФ, произошедшими в последнюю неделю
Президент США Дональд Трамп заявил, что не доволен происходившими в последнюю неделю бомбардировками со стороны РФ и заметил, что россияне сейчас "бомбят, как сумасшедшие". Об этом политик рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Журналист спросил Трампа, планирует ли он все еще встретиться с диктатором Владимиром Путиным, может ли это произойти в Саудовской Аравии и почему против России не введены пошлины.
По словам президента, США не говорят о таких тарифах, поскольку они, по сути, не ведут бизнес с Москвой, потому что россияне находятся в войне.
Также Трамп заявил, что ему не нравится то, что сейчас происходит с бомбардировками со стороны РФ: "Потому что они [россияне] сейчас бомбят, как сумасшедшие... И я не знаю, что там происходит. Это плохая ситуация".
В то же время он отметил, что Штаты проводят встречи с Россией и Украиной и "мы становимся своего рода близкими (К мирному урегулированию. – Ред.)".
"Но я не доволен всеми бомбардировками, которые происходят в течение последней недели или около того. Это ужасная вещь", – подытожил президент США.
- 30 марта Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины. В тот же день он сказал об установлении для России "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.
- 31 марта президент США заявил, что верит в то, что Путин пойдет на соглашение о прекращении войны. Также он снова пригрозил России вторичными пошлинами на нефть, но добавил, что вводить их не хочет.
- 7 апреля Трамп сообщил, что США продолжают прилагать усилия для мирного урегулирования и поддерживают диалог с Россией, а также отметил, что ему не нравятся бомбардировки.