"Бомбят, как сумасшедшие". Трамп не доволен атаками РФ, произошедшими в последнюю неделю

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не доволен происходившими в последнюю неделю бомбардировками со стороны РФ и заметил, что россияне сейчас "бомбят, как сумасшедшие". Об этом политик рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Журналист спросил Трампа, планирует ли он все еще встретиться с диктатором Владимиром Путиным, может ли это произойти в Саудовской Аравии и почему против России не введены пошлины.

По словам президента, США не говорят о таких тарифах, поскольку они, по сути, не ведут бизнес с Москвой, потому что россияне находятся в войне.

Также Трамп заявил, что ему не нравится то, что сейчас происходит с бомбардировками со стороны РФ: "Потому что они [россияне] сейчас бомбят, как сумасшедшие... И я не знаю, что там происходит. Это плохая ситуация".

В то же время он отметил, что Штаты проводят встречи с Россией и Украиной и "мы становимся своего рода близкими (К мирному урегулированию. – Ред.)".

"Но я не доволен всеми бомбардировками, которые происходят в течение последней недели или около того. Это ужасная вещь", – подытожил президент США.