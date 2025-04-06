У Трампа объяснили, почему против РФ нет новых пошлин: Идут переговоры об окончании войны

Дональд Трамп во время объявления новых пошлин 2 апреля 2025 года (Фото: KENT NISHIMURA / EPA)

Президент США Дональд Трамп не ввел новые пошлины против РФ потому, что сейчас продолжаются переговоры по поводу завершения российско-украинской войны. Об этом заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью ABC News.

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"Очевидно, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса", – рассказал чиновник.

По его словам, нынешняя ситуация не означает, что в будущем с Россией будут обращаться "совершенно иначе, чем с любой другой страной".

Также Хассет заявил: "Вы бы буквально посоветовали пойти и выложить на стол целую кучу новых вещей посреди переговоров, влияющих на жизнь многих американцев, украинцев и россиян? Вы бы не стали этого делать. [...] Не стоит вбрасывать что-то новое в эти переговоры прямо посреди них. Это просто несправедливо".

Ведущий переспросил, признает ли чиновник, что Россия не будет платить никаких новых пошлин, в отличие от многих союзников США, таких как страны Европы, Канада и Мексика (против двух последних тарифы ввели раньше).

"Россия находится в разгаре переговоров о мире, которые действительно влияют на тысячи и тысячи жизней людей. И именно на этом сейчас сосредоточен президент Трамп", – ответил сотрудник администрации.

Следует отметить, что США ввели пошлины в 10% против Украины, которая также ведет переговоры об окончании войны. Президент Владимир Зеленский сообщал, что эти тарифы не являются проблемой для Украины, не будут влиять на ее экономику и поставки оружия ей.