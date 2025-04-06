У Трампа пояснили, чому проти Росії немає нових мит: Йдуть переговори про закінчення війни
Президент США Дональд Трамп не ввів нові мита проти РФ тому, що зараз тривають переговори щодо закінчення російсько-української війни. Про це заявив директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт в інтерв`ю ABC News.
"Очевидно, що переговори з Росією та Україною тривають, і я думаю, що президент ухвалив рішення не змішувати ці два питання", – розповів чиновник.
За його словами, нинішня ситуація не означає, що в майбутньому з Росією будуть поводитися "зовсім інакше, ніж із будь-якою іншою країною".
Також Гассет заявив: "Ви б буквально порадили піти й викласти на стіл цілу купу нових речей посеред переговорів, які впливають на життя багатьох американців, українців і росіян? Ви б не стали цього робити. [...] Не варто вкидати щось нове в ці переговори прямо посеред них. Це просто несправедливо".
Ведучий перепитав, чи визнає посадовець, що Росія не платитиме жодних нових мит, на відміну від багатьох союзників США, як-от країни Європи, Канада та Мексика (проти двох останніх тарифи ввели раніше).
"Росія перебуває в розпалі переговорів про мир, які дійсно впливають на тисячі й тисячі життів людей. І саме на цьому зараз зосереджений президент Трамп", – відповів працівник адміністрації.
Слід зауважити, що США ввели мита у 10% проти України, яка також веде переговори про закінчення війни. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що ці тарифи не є проблемою для України, не впливатимуть на її економіку та постачання зброї до неї.
- 2 квітня 2025 року Трамп запровадив надзвичайний стан у США через дефіцит торгового балансу і для розв'язання цієї проблеми вирішив ввести універсальний тариф розміром 10% на всі імпортні товари з усіх країн (починаючи з 5 квітня). Для країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит, з 9 квітня будуть запроваджені додаткові вищі тарифи.
- 3 квітня міністр фінансів Штатів Бессент заявив, що Росію не торкнулись мита, бо з нею і так не торгують через санкції.
- Рішення американського президента призвело до того, що фондовий ринок США протягом 3-4 квітня втратив близько $6,6 трлн. Це стало найбільшим дводенним обвалом в його історії.