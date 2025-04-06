У Трампа пояснили, чому проти Росії немає нових мит: Йдуть переговори про закінчення війни

Дональд Трамп під час оголошення нових мит 2 квітня 2025 року (Фото: KENT NISHIMURA / EPA)

Президент США Дональд Трамп не ввів нові мита проти РФ тому, що зараз тривають переговори щодо закінчення російсько-української війни. Про це заявив директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт в інтерв`ю ABC News.

"Очевидно, що переговори з Росією та Україною тривають, і я думаю, що президент ухвалив рішення не змішувати ці два питання", – розповів чиновник.

За його словами, нинішня ситуація не означає, що в майбутньому з Росією будуть поводитися "зовсім інакше, ніж із будь-якою іншою країною".

Також Гассет заявив: "Ви б буквально порадили піти й викласти на стіл цілу купу нових речей посеред переговорів, які впливають на життя багатьох американців, українців і росіян? Ви б не стали цього робити. [...] Не варто вкидати щось нове в ці переговори прямо посеред них. Це просто несправедливо".

Ведучий перепитав, чи визнає посадовець, що Росія не платитиме жодних нових мит, на відміну від багатьох союзників США, як-от країни Європи, Канада та Мексика (проти двох останніх тарифи ввели раніше).

"Росія перебуває в розпалі переговорів про мир, які дійсно впливають на тисячі й тисячі життів людей. І саме на цьому зараз зосереджений президент Трамп", – відповів працівник адміністрації.

Слід зауважити, що США ввели мита у 10% проти України, яка також веде переговори про закінчення війни. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що ці тарифи не є проблемою для України, не впливатимуть на її економіку та постачання зброї до неї.