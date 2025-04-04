"Не проблема для України, на постачання зброї не вплине". Зеленський оцінив нові мита Трампа

Президент зазначив, що нові тарифи Штатів не впливатимуть на економіку України

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що нові мита лідера США Дональда Трампа не є проблемою для України, не впливатимуть на її економіку та постачання зброї до неї. Про це глава держави повідомив під час брифінгу.

"Товарообіг дуже малий в України зі США – для економіки це не дуже добре, зрозуміло. А щодо питання тарифів, вони впливати на нас не будуть, в цілому на нашу економіку", – заявив Зеленський.

Журналістка запитала президента, яким чином тарифи Трампа вплинуть на закупівлі української оборонної промисловості, оскільки країна купує "по всьому світу".

За словами глави держави, ці мита "ніяк не впливають" на обсяг постачання зброї Україні.

Зеленський додав, що товарообіг України та США становить $3,5-3,8 млрд.

Він нагадав, що до початку повномасштабної війни США мали мито 25% на експорт української металургійної продукції, після нового вторгнення РФ його скасували, але з приходом Трампа тариф повернувся.

Загалом президент наголосив, що нові мита США не є проблемою для України: "Я маю на увазі, це не ті об'єми, про які сьогодні можна говорити з якимись проблемами".

2 квітня 2025 року Трамп запровадив надзвичайний стан у США через дефіцит торгового балансу і для розв'язання цієї проблеми вирішив ввести універсальний тариф розміром 10% на всі імпортні товари з усіх країн (починаючи з 5 квітня). Для країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит, з 9 квітня будуть запроваджені додаткові вищі тарифи.

Для України розмір мита становить 10%. Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Свириденко вважає, що нові американські мита не є критичними для України й в основному вдарять по малих виробниках.