"Не проблема для Украины, на поставку оружия не повлияет". Зеленский о пошлинах Трампа

Президент отметил, что новые тарифы Штатов не будут влиять на экономику Украины

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что новые пошлины лидера США Дональда Трампа не являются проблемой для Украины, не будут влиять на ее экономику и поставки оружия. Об этом глава государства сообщил во время брифинга.

"Товарооборот очень мал у Украины с США – для экономики это не очень хорошо, разумеется. А по вопросу тарифов, они влиять на нас не будут, в целом на нашу экономику", – заявил Зеленский.

Журналистка спросила президента, каким образом тарифы Трампа повлияют на закупки украинской оборонной промышленности, поскольку страна покупает "по всему миру".

По словам главы государства, эти пошлины "никак не влияют" на объем поставок оружия Украине.

Зеленский добавил, что товарооборот Украины и США составляет $3,5-3,8 млрд.

Он напомнил, что до начала полномасштабной войны США имели пошлину 25% на экспорт украинской металлургической продукции, после нового вторжения РФ ее упразднили, но с приходом Трампа тариф вернулся.

В целом президент подчеркнул, что новые пошлины США не являются проблемой для Украины: "Я имею в виду, это не те объемы, о которых сегодня можно говорить с какими-то проблемами".

2 апреля 2025 года Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса и для решения этой проблемы решил ввести универсальный тариф размером 10% на все импортные товары из всех стран (начиная с 5 апреля). Для стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит, с 9 апреля будут введены дополнительные более высокие тарифы.

Для Украины размер пошлины составляет 10%. Первая вице-премьер-министр, министр экономики Свириденко считает, что новые американские пошлины не являются критическими для Украины и в основном ударят по малым производителям.