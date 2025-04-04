Первая страна захотела отменить свои пошлины после новых тарифов Трампа

Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если ему удастся заключить соглашение со Штатами

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп обсудил с руководителем Вьетнама То Ламом снижение пошлин азиатской страны до нуля – это первый подобный контакт с момента введения новых американских тарифов. Об этом звонке глава американского государства написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал разговор с То Ламом "очень продуктивным".

По словам президента США, генсек компартии Вьетнама сообщил, что его страна хочет снизить свои пошлины до нуля, если ей удастся заключить соглашение со Штатами.

"Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем", – отметил Трамп.

Накануне президент США ввел 46% пошлины на импорт товаров из Вьетнама в его страну.

По данным Бюро переписи населения США, которое занимается и экономической статистикой, по состоянию на февраль 2025 года Вьетнам экспортировал в США товаров на около $24,9 млрд, в то время как товарооборот в обратную сторону составил $1,96 млрд.