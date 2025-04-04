Перша країна захотіла скасувати свої мита після нових тарифів Трампа

В'єтнам хоче знизити свої мита до нуля, якщо йому вдасться укласти угоду зі Штатами

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп обговорив із керівником В'єтнаму То Ламом зниження мит азійської країни до нуля – це перший подібний контакт із моменту введення нових американських тарифів. Про цей дзвінок глава американської держави написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав розмову з То Ламом "дуже продуктивною".

За словами президента США, генсек компартії В'єтнаму повідомив, що його країна хоче знизити свої мита до нуля, якщо їй вдасться укласти угоду зі Штатами.

"Я подякував йому від імені нашої країни і сказав, що з нетерпінням чекаю зустрічі в найближчому майбутньому", – зауважив Трамп.

Напередодні президент США ввів 46% мито на імпорт товарів із В'єтнаму до його країни.

За даними Бюро перепису населення США, яке займається й економічною статистикою, станом на лютий 2025 року В'єтнам експортував до США товарів на близько $24,9 млрд, натомість товарообіг у зворотну сторону становив $1,96 млрд.