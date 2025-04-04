Перша країна захотіла скасувати свої мита після нових тарифів Трампа
Президент США Дональд Трамп обговорив із керівником В'єтнаму То Ламом зниження мит азійської країни до нуля – це перший подібний контакт із моменту введення нових американських тарифів. Про цей дзвінок глава американської держави написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп назвав розмову з То Ламом "дуже продуктивною".
За словами президента США, генсек компартії В'єтнаму повідомив, що його країна хоче знизити свої мита до нуля, якщо їй вдасться укласти угоду зі Штатами.
"Я подякував йому від імені нашої країни і сказав, що з нетерпінням чекаю зустрічі в найближчому майбутньому", – зауважив Трамп.
Напередодні президент США ввів 46% мито на імпорт товарів із В'єтнаму до його країни.
За даними Бюро перепису населення США, яке займається й економічною статистикою, станом на лютий 2025 року В'єтнам експортував до США товарів на близько $24,9 млрд, натомість товарообіг у зворотну сторону становив $1,96 млрд.
- 2 квітня Трамп запровадив надзвичайний стан у США через дефіцит торгового балансу і для розв'язання цієї проблеми вирішив ввести універсальний тариф розміром 10% на всі імпортні товари з усіх країн (починаючи з 5 квітня 2025 року). Для країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит, з 9 квітня будуть запроваджені додаткові вищі тарифи.
- Для України розмір мита становить 10%. Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Свириденко вважає, що нові американські мита не є критичними для України й в основному вдарять по малих виробниках.