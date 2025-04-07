Трамп: Мы хотим остановить Россию, мне не нравятся бомбардировки
Президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжают прилагать усилия для мирного урегулирования российско-украинской войны и поддерживают диалог с Россией. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на борту Air Force One 6 апреля, сообщает Associated Press.
"Мы говорим с Россией. Мы хотим ее остановить. Мне не нравятся бомбардировки, они происходят снова и снова. Еженедельно гибнут тысячи молодых людей", – сказал Трамп.
Он традиционно подчеркнул, что эта "ужасная вещь" никогда бы не произошла, будь он президентом.
- 30 марта Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины.
- В тот же день он сказал об установлении для России "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.
- 31 марта Трамп заявил о вере в то, что Путин пойдет на соглашение о прекращении войны. Также он пригрозил России вторичными пошлинами на нефть, но добавил, что вводить их не хочет.
- 4 апреля стало известно, что ближайшее окружение Трампа не советует ему разговаривать с российским диктатором Путиным, пока тот не согласиться полностью прекратить огонь на войне против Украины.