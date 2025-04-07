Трамп: Мы хотим остановить Россию, мне не нравятся бомбардировки

Президент США заявил, что диалог с РФ для достижения мира в Украине продолжается

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжают прилагать усилия для мирного урегулирования российско-украинской войны и поддерживают диалог с Россией. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на борту Air Force One 6 апреля, сообщает Associated Press.

"Мы говорим с Россией. Мы хотим ее остановить. Мне не нравятся бомбардировки, они происходят снова и снова. Еженедельно гибнут тысячи молодых людей", – сказал Трамп.

Он традиционно подчеркнул, что эта "ужасная вещь" никогда бы не произошла, будь он президентом.