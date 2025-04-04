Ближайшее окружение Трампа против его разговора с Путиным до прекращения огня – NBC News

30 марта президент США анонсировал разговор с российским диктатором, но он не был запланирован по состоянию на 4 апреля, пишут журналисты

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа не советует ему разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным, пока он не обяжется полностью прекратить огонь в войне против Украины. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на неназванных чиновников.

Чиновники администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным. Но, по информации собеседников журналистов, президента США предупредили – телефонный звонок не лучшая идея.

По мнению ближайшего окружения Трампа, разговор возможен, если Путин согласится на полное прекращение огня в российско-украинской войне.

30 марта Трамп заявил NBC News, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. Но по состоянию на 4 апреля, по словам двух чиновников администрации, разговор между Трампом и Путиным не запланирован.

30 марта Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины.

В тот же день он сказал об установлении для России "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.

31 марта Трамп заявил о вере в то, что Путин пойдет на соглашение о прекращении войны. Также он пригрозил России вторичными пошлинами на нефть, но добавил, что вводить их не хочет.