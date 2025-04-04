Ближайшее окружение Трампа против его разговора с Путиным до прекращения огня – NBC News
Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа не советует ему разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным, пока он не обяжется полностью прекратить огонь в войне против Украины. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на неназванных чиновников.
Чиновники администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным. Но, по информации собеседников журналистов, президента США предупредили – телефонный звонок не лучшая идея.
По мнению ближайшего окружения Трампа, разговор возможен, если Путин согласится на полное прекращение огня в российско-украинской войне.
30 марта Трамп заявил NBC News, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. Но по состоянию на 4 апреля, по словам двух чиновников администрации, разговор между Трампом и Путиным не запланирован.
- 30 марта Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины.
- В тот же день он сказал об установлении для России "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.
- 31 марта Трамп заявил о вере в то, что Путин пойдет на соглашение о прекращении войны. Также он пригрозил России вторичными пошлинами на нефть, но добавил, что вводить их не хочет.