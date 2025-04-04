Найближче оточення Трампа проти його розмови з Путіним до припинення вогню – NBC News

30 березня президент США анонсував розмову з російським диктатором, але її не було заплановано станом на 4 квітня, пишуть журналісти

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Найближче оточення президента США Дональда Трампа не радить йому розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним, поки він не зобов'яжеться повністю припинити вогонь у війні проти України. Про це повідомляє NBC News, посилаючись на неназваних чиновників.

Чиновники адміністрації попередили, що Трамп може раптово вирішити, що хоче поговорити з Путіним. Але, за інформацією співрозмовників журналістів, президента США попередили – телефонний дзвінок є не найкращою ідеєю.

На думку найближчого оточення Трампа, розмова можлива, якщо Путін погодиться на повне припинення вогню в російсько-українській війні.

30 березня Трамп заявив NBC News, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Але станом на 4 квітня, за словами двох чиновників адміністрації, розмову між Трампом і Путіним не заплановано.

30 березня Трамп дав Росії місяць на припинення вогню у війні проти України.

Того самого дня він сказав про встановлення для Росії "психологічного дедлайну", щоб погодитись на припинення вогню.

31 березня Трамп заявив про віру в те, що Путін піде на угоду про припинення війни. Також він пригрозив Росії вторинними митами на нафту, але додав, що впроваджувати їх не хоче.