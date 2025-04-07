Трамп: Ми хочемо зупинити Росію, мені не подобаються бомбардування
Президент США Дональд Трамп заявив, що США продовжують докладати зусиль для мирного врегулювання російсько-українській війні та підтримують діалог із Росією. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту Air Force One 6 квітня, повідомляє Associated Press.
"Ми говоримо з Росією. Ми хочемо її зупинити. Мені не подобаються бомбардування, вони відбуваються знову і знову. Щотижня гинуть тисячі молодих людей", – сказав Трамп.
Він традиційно наголосив, що ця "жахлива річ" ніколи б не сталася, якби він був президентом.
- 30 березня Трамп дав Росії місяць на припинення вогню у війні проти України.
- Того самого дня він сказав про встановлення для Росії "психологічного дедлайну", щоб погодитися на припинення вогню.
- 31 березня Трамп заявив про віру в те, що Путін піде на угоду про припинення війни. Також він пригрозив Росії вторинними митами на нафту, але додав, що впроваджувати їх не хоче.
- 4 квітня стало відомо, що найближче оточення Трампа не радить йому розмовляти з російським диктатором Путіним, поки той не зобов'яжеться повністю припинити вогонь у війні проти України.