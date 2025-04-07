Трамп: Ми хочемо зупинити Росію, мені не подобаються бомбардування

Президент США заявив, що діалог із РФ для досягнення миру в Україні продовжується

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що США продовжують докладати зусиль для мирного врегулювання російсько-українській війні та підтримують діалог із Росією. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту Air Force One 6 квітня, повідомляє Associated Press.

"Ми говоримо з Росією. Ми хочемо її зупинити. Мені не подобаються бомбардування, вони відбуваються знову і знову. Щотижня гинуть тисячі молодих людей", – сказав Трамп.

Він традиційно наголосив, що ця "жахлива річ" ніколи б не сталася, якби він був президентом.