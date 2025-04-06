Кривой Рог. Посол США выразила солидарность с украинцами и указала, что удар нанесла РФ
Посольство США в Киеве выразило солидарность с народом Украины в День национального траура после российской ракетной атаки по Кривому Рогу 4 апреля. В отличие от предыдущего заявления, в новой публикации посолки Бриджит Бринк в соцсети X указано, что именно РФ нанесла удар.
"Мы выражаем солидарность с народом Украины в этот день национального траура после ракетной атаки России по Кривому Рогу, которая унесла жизни 20 человек, среди них 9 детей. Наши искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", – написала Бринк.
Посол добавила фото с приспущенным американским флагом:
Кроме США, ко Дню траура присоединились дипломатические миссии Германии, Франции, Польши, Канады и других стран.
- Ранее, 4 апреля, Бринк отреагировала на ракетный удар по Кривому Рогу, но не упомянула о вине России в смертях людей. Президент Зеленский назвал такую реакцию "слабой".
- Уже 6 апреля, после новой атаки РФ по Украине, посол США указал, что ракеты летели со стороны России.