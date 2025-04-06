Кривой Рог. Посол США выразила солидарность с украинцами и указала, что удар нанесла РФ

Посольство США в Киеве (Фото: OLEG PETRASYUK / EPA)

Посольство США в Киеве выразило солидарность с народом Украины в День национального траура после российской ракетной атаки по Кривому Рогу 4 апреля. В отличие от предыдущего заявления, в новой публикации посолки Бриджит Бринк в соцсети X указано, что именно РФ нанесла удар.

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"Мы выражаем солидарность с народом Украины в этот день национального траура после ракетной атаки России по Кривому Рогу, которая унесла жизни 20 человек, среди них 9 детей. Наши искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", – написала Бринк.

Посол добавила фото с приспущенным американским флагом:

Фото: Ambassador Bridget A. Brink / X

Кроме США, ко Дню траура присоединились дипломатические миссии Германии, Франции, Польши, Канады и других стран.