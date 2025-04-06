Посол США уточнила, откуда на Украину летели ракеты после критики Зеленского
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк уточнила направление, откуда происходила ракетная атака 6 апреля на Украину. Об этом она написала в сети X.
"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах", – написала она.
В комментариях пользователи отметили, что формулировка "со стороны России" не полностью корректна.
"Уже лучше, но все равно не так. "Со стороны России"? Так это Китай их запустил, а они просто через Россию прилетели? Напишите правильно: "Ракетами, которые запустила Россия", – написал пользователь с ником Dima Lazarchuk.
Также на пост посла отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Употреблено слово "Россия". Прогресс", – написал он.
Накануне президент Владимир Зеленский назвал "слабой" реакцию Бриджит Бринк на ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли девять детей и девять взрослых. Он отметил, что посол не указала, что Кривой Рог атаковала Россия.
- Вечером 4 апреля россияне ударили рядом с детской площадкой в центре жилого квартала Кривого Рога – погибли 18 человек, в том числе девять детей. Вечером РФ атаковала город "шахедами", в результате чего погибла женщина.
- Утром 5 апреля в Кривом Роге объявили трехдневный траур по погибшим из-за российских ударов.
- В тот же день по всей Украине объявлено 6 апреля Днем траура по жертвам российских атак по Кривому Рогу.
- 6 апреля стало известно, что количество пострадавших в результате российской атаки по городу возросло до 75. Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.