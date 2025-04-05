В Кривом Роге объявили трехдневный траур по погибшим из-за российских атак

Место ракетного удара (Фото: ГСЧС)

В городе Кривой Рог Днепропетровской области объявили трехдневный траур по погибшим в результате российских атак баллистической ракетой и ударными беспилотниками вечером 4 апреля. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Днями траура объявлены 7, 8 и 9 апреля.

"Дети, семьи, пожилые люди. Удары баллистикой и "шахедами" по жилым кварталам и детским площадкам. Это не что иное, как массовое убийство мирного населения", — написал Вилкул.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Вилкул рассказал, что вечером 4 апреля и в ночь на 5 апреля оккупанты убили в Кривом Роге 19 человек, в том числе девять детей.

В результате атак пострадали 68 человек – от трехмесячного ребенка до пожилых людей. 40 человек сейчас находятся в больницах (двое детей были доставлены в Днепр в больницу имени Мечникова в крайне тяжелом состоянии).

По его словам, повреждены 34 многоквартирных дома, шесть учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушен частный дом.

"Повреждений очень много – данные еще уточняются. Всю ночь продолжалась ликвидация последствий", — написал Вилкул.

Он добавил, что в некоторых домах нет электро- и газоснабжения – ведутся восстановительные работы.