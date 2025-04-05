Посла США "ужасают" смерти в Кривом Роге, но снова не называет, кто же убийцы

Жертвами российского удара по Кривому Рогу стали 18 человек, в том числе девять детей

Бриджит Бринк (Фото: посольство США в Украине)

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар по Кривому Рогу, но не упомянула о вине России в смертях людей. Соответствующее сообщение дипломат опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter).

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"Ужасает то, что сегодня [4 апреля] вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, среди них шесть детей. Вот почему эта война должна завершиться", — написала Бринк и опубликовала фото с места российского ракетного удара.

По состоянию на утро 5 апреля количество погибших возросло до 18 человек, половина жертв – дети. Также известно о 61 пострадавшем.

Украинцы в комментариях возмущаются реакцией Бринк на ракетный удар, ведь она умолчала, кто эту ракету запустил.

"Уточнение. Российская ракета попала", "Какой стыд. Кто виноват?", "Это нападение России на мирную страну. Вам трудно назвать настоящего виновника трагедии?", "Российская, это была российская баллистическая ракета", "Чья ракета попала? НЛО из космического шаттла запустили ракету или кто? – возмущаются украинцы в комментариях.

Бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич тоже высказался под публикацией Бринк.

"Вы забыли как пишется слово Россия? Российская баллистическая ракета. Отсутствует ли у вас личное достоинство, что даже убийство Россией детей для вас недостаточно весомый аргумент, чтобы просто назвать зло злом", — подчеркнул Кротевич.

Украинцы и раньше обращали внимание на то, что Бринк, комментируя дроновые и ракетные удары по Украине, перестала прямо вспоминать, что они летят из России.

Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, в том числе 6 детей. Вот почему эта война должна завершиться. pic.twitter.com/QTvfekKO0y — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) 4 апреля 2025