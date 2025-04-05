Посолка США "нажахана" смертями в Кривому Розі, але знову не називає, хто ж вбивці

Бріджит Брінк (Фото: посольство США в Україні)

Посолка США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар по Кривому Рогу, але не згадала про провину Росії в смертях людей. Відповідний допис дипломатка опублікувала в соціальній мережі X (колишній Twitter).

"Жахає те, що сьогодні [4 квітня] ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них шість дітей. Ось чому ця війна має завершитися", – написала Брінк та опублікувала фото з місця російського ракетного удару.

Станом на ранок 5 квітня кількість загиблих зросла до 18 людей, половина жертв – діти. Також відомо про 61 постраждалого.

Українці в коментарях обурюються реакцією Брінк на ракетний удар, адже вона замовчала, хто цю ракету запустив.

"Уточнення. Російська ракета влучила", "Який сором. Хто винен?", "Це напад Росії на мирну країну. Вам важко назвати справжнього винуватця трагедії?", "Російська, це була російська балістична ракета", "Чия ракета влучила? НЛО з космічного шатла запустили ракету чи хто?" – обурюються українці в коментарях.

Колишній начальник штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан Кротевич теж висловився під публікацією Брінк.

"Ви забули як пишеться слово Росія? Російська балістична ракета. Чи у вас відсутня особиста гідність, що навіть вбивство Росією дітей для вас недостатньо вагомий аргумент, щоб просто назвати зло злом", – наголосив Кротевич.

Українці й раніше звертали увагу на те, що Брінк, коментуючи дронові та ракетні удари по Україні, перестала прямо згадувати, що вони летять з Росії.

Жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися. pic.twitter.com/QTvfekKO0y — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 4, 2025