Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля: количество погибших возросло до 18 человек

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Число жертв российской ракетной атаки на Кривой Рог вечером 4 апреля возросло до 18 человек. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что среди жертв девять детей. Кроме того, до 61 человека возросло количество раненых, из них – 12 детей.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что в больницах находятся 40 горожан. Остальные – под амбулаторным наблюдением.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью, рассчитанной на поражение большей площади и большего количества людей.

"Теперь военное ведомство страны-агрессора пытается прикрыть свое циничное преступление "высокоточной" ложью о попадании "в место проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами"", — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что Россия снова распространяет ложную информацию. На самом деле ракета поразила жилой массив и детскую площадку.

Кроме того, в ночь на 5 апреля россияне массированно атаковали Кривой Рог "шахедами". По данным ГСЧС, из-за российской атаки погибла женщина, еще пять человек получили ранения.

Вражеский удар спровоцировал несколько пожаров в частном секторе. Частично разрушен один дом.

В 02:45 глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что аварийно-спасательные работы в местах попаданий завершены. Далее работают городские штабы и коммунальщики, уточнил он.

ДОПОЛНЕНО В 06:37. Число пострадавших из-за дронового удара возросло до семи человек, сообщила ГСЧС. В результате атаки повреждены частные дома, детская площадка, трамвайный путь, маршрутные микроавтобусы и автомобили.