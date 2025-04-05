У Кривому Розі оголосили триденну жалобу за загиблими через російські атаки
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російських атак балістичною ракетою та ударними безпілотниками увечері 4 квітня. Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Днями жалоби оголошено 7, 8 та 9 квітня.
"Діти, родини, люди похилого віку. Удари балістикою та "шахедами" по житлових кварталах та дитячих майданчиках. Це ні що інше, як масове вбивство мирного населення", – написав Вілкул.
Він висловив співчуття рідним та близьких загиблих.
Вілкул розповів, що увечері 4 квітня та у ніч проти 5 квітня окупанти вбили в Кривому Розі 19 людей, зокрема дев’ять дітей.
Внаслідок атак постраждали 68 людей – від тримісячної дитини до людей похилого віку. 40 людей зараз перебувають у лікарнях (двоє дітей були доставлені до Дніпра до лікарні імені Мечникова у вкрай тяжкому стані).
За його словами, пошкоджено 34 багатоквартирні будинки, шість навчальних закладів, магазини, об'єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі, зруйновано приватний будинок.
"Пошкоджень дуже багато – дані ще уточнюються. Усю ніч тривала ліквідація наслідків", – написав Вілкул.
Він додав, що у деяких будинках немає електро- та газопостачання – ведуться відновлювальні роботи.
- Увечері 4 квітня росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Було влучання поблизу дитячого майданчика.
- Жертвами атаки стали 18 людей, зокрема дев’ять дітей. Ще понад 60 людей поранені.
- Через декілька годин окупанти атакували Кривий Ріг ударними БпЛА. Загинула одна людина, ще семеро – отримали поранення.