Во всей Украине объявляют День траура по жертвам российской атаки в Кривом Роге
Во всей Украине города и села объявляют 6 апреля Днем траура по жертвам российской атаки по Кривому Рогу. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
"Все областные центры Украины, большие и малые громады бок о бок с Кривым Рогом. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в громадах будет объявлен День траура. От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода — флаги в городах будут приспущены и будет звучать тишина", – написал он.
Из-за ракетного удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля погибли 18 человек, девять из них – дети. Атака пришлась по центру жилого квартала, рядом с детской площадкой.
По состоянию на вечер 5 апреля известно о 74 пострадавших. На стационарном лечении остаются 37 человек, в том числе пятеро – дети, написал глава обладминистрации Сергей Лысак.
Вечером того же дня оккупанты атаковали город дронами-камикадзе типа Shahed: погибла 56-летняя женщина, семь человек получили ранения.
- Утром 5 апреля в Кривом Роге объявили трехдневный траур по погибшим из-за российского удара.
- Оккупанты традиционно заявили о якобы ударе по военному "совещанию" в местном ресторане. Журналисты "Системы" установили, что в заведении проходил бизнес-форум и день рождения.