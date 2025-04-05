Ударом по Кривому Рогу РФ демонстрирует полное пренебрежение мирными усилиями Трампа – МИД

Украинская дипломатия уже проинформировала всех партнеров и международные организации о деталях атаки по городу

Здание МИД (Фото: Depositphotos)

Российский удар по Кривому Рогу 4 апреля демонстрирует полное пренебрежение Москвой к международным мирным усилиям при лидерстве американского президента Дональда Трампа, заявило Министерство иностранных дел Украины.

"Этим варварским ударом против украинских гражданских людей и детей Россия демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным усилиям при лидерстве президента США Дональда Трампа. Это сигнал Москвы Вашингтону о том, что Путин будет продолжать войну и убивать украинцев, пока не почувствует другой уровень давления и силы", – говорится в сообщении.

МИД отметил, что Украина была и остается преданной мирным усилиям и сделала конкретные шаги на пути к миру, в отличие от страны-агрессора, которая продолжает тянуть время и совершать зверства.

Украинская дипломатия уже проинформировала всех партнеров и международные организации о деталях удара РФ по Кривому Рогу, типе примененной ракеты и последствиях этого преступления.

"Призываем к четким публичным реакциям, осуждению российских зверств, конкретным действиям по усилению давления на Москву и укреплению Украины, в частности усилению противовоздушной обороны и военной помощи для защиты украинских жизней. Благодарны тем нашим партнерам, которые уже высказались, четко осудили действия российских преступников, оказывают конкретную помощь", – отметило ведомство.

Также украинская сторона инициировала созыв заседаний ряда международных организаций, чтобы те должным образом отреагировали на обстрел Кривого Рога и постоянные атаки по жилым районам других украинских городов.

Украина вместе с международными партнерами продолжает документировать преступления оккупантов и работать для обеспечения неотвратимого наказания российских преступников за все их зверства против страны и ее граждан, отметил МИД.

Кроме того, ведомство напомнило, что РФ ударила по гражданской инфраструктуре Кривого Рога баллистической ракетой, снаряженной кассетной боевой частью для максимального поражения большего количества людей.

"Категорически отвергаем российскую ложь о якобы военных целях этого удара. Факты с места совершения преступления свидетельствуют об отсутствии каких-либо военных целей. Целью России был целенаправленній террор против гражданских людей. Этот удар является очередным военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права", – подчеркивает украинская дипломатия.