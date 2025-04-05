Появилось видео первых минут после ракетного удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля. Соответствующую запись опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Есть чувствительные кадры, 18+.

"Мы [правоохранители] немедленно прибыли на место и увидели настоящий ад: погибшие горожане, дети… Оказали первую помощь тем, кому еще можно было помочь. Обеспечили беспрепятственный проезд для оперативных служб", – написал Белошицкий.

Оккупанты попали рядом с детской площадкой в центре одного из микрорайонов Кривого Рога.

В результате ракетной атаки погибли 18 человек, среди них – девять детей. Более 60 человек пострадали.

Также в результате попадания повреждены жилые дома, машины и школы.

Через несколько часов после ракетной атаки оккупанты атаковали город дронами типа Shahed: один из беспилотников попал в частный дом, погибла пожилая женщина. Еще семь человек получили ранения.

В Кривом Роге объявили на 7, 8 и 9 апреля траур по погибшим из-за российских атак.