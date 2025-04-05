Зеленский назвал "слабой" реакцию посла США на ракетный удар по Кривому Рогу

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает "слабой" реакцию посла Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк на ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли девять детей и девять взрослых. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в социальных сетях.

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"Очень важно, чтобы этот российский удар по людям, по городу и каждый такой удар не оставались без реакции мира. Кривой Рог и всю Украину вчера и сегодня уже многие поддержали", — написал Зеленский.

Он поблагодарил министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, а также высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

"Мы ценим, что принципиально высказались посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии. К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", — подчеркнул Зеленский.

Президент подтвердил тезис Бринк, что "война должна завершиться". Но, по мнению главы государства, нужно не бояться называть вещи своими именами, а также не бояться "давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира для ее завершения".

"Надо давить на Россию, которая выбирает убийства детей вместо прекращения огня. Надо вводить дополнительные санкции против тех, кто не может существовать без ударов баллистикой по соседнему народу. Надо делать все возможное для спасения жизней", — подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что вел переговоры с американской стороной о дополнительных системах противовоздушной обороны. Он рассчитывает на договоренности с президентом США Дональдом Трампом, обещавшим помочь с поиском Patriot.

Комментируя ракетную атаку по Кривому Рогу, президент сказал, что было всего несколько минут после запуска из района Таганрога Ростовской области России.

По состоянию на 13:39, по информации Днепропетровской областной военной администрации, количество пострадавших в результате российской ракетной атаки возросло до 72 человек. Почти половина пострадавших госпитализированы, 17 – в тяжелом состоянии. Количество погибших осталось без изменений – девять детей и столько же взрослых.

Вечером 4 апреля россияне ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Было попадание вблизи детской площадки.

Жертвами атаки стали 18 человек, в том числе девять детей. Еще десятки человек были ранены.

Через несколько часов оккупанты атаковали Кривой Рог ударными БпЛА. Погиб один человек, еще семь получили ранения.