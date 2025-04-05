З'явилося відео перших хвилин після ракетного удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня. Відповідний запис опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Присутні чутливі кадри, 18+.

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"Ми [правоохоронці] негайно прибули на місце й побачили справжнє пекло: загиблі містяни, діти… Надали першу допомогу тим, кому ще можна було допомогти. Забезпечили безперешкодний проїзд для оперативних служб", – написав Білошицький.

Окупанти поцілили поруч з дитячим майданчиком у центрі одного з мікрорайонів Кривого Рогу.

Через ракетну атаку загинули 18 людей, серед них – дев'ять дітей. Понад 60 осіб постраждали.

Також унаслідок влучання пошкоджено житлові будинки, машини та школи.

За декілька годин після ракетної атаки окупанти атакували місто дронами типу Shahed: один з безпілотників влучив у приватний будинок, загинула літня жінка. Ще семеро осіб отримали поранення.

У Кривому Розі оголосили на 7, 8 та 9 квітня жалобу за загиблими через російські атаки.