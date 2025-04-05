Кривой Рог. РФ лжет о "встрече военных" в ресторане – там был бизнес-форум и день рождения

Последствия российского удара по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

После ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля, Министерство обороны РФ заявило, что оккупанты якобы ударили по военному "совещанию", которое проходило в местном ресторане. На самом же деле в заведении проводились бизнес-форум и день рождения, установили журналисты "Системы" (проект американских медиа "Радио Свобода" и "Настоящее время", выходящий на русском языке).

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Медиа проанализировало видео от очевидцев и утверждает, что атака оккупантов пришлась по жилому массиву неподалеку от улицы Алексея Ризниченко (бывшая Содружества).

Минобороны РФ традиционно не признает атаку захватчиков по гражданским и заявляет, что удар якобы был нанесен по ресторану, где проходило "совещание командиров и западных инструкторов".

Медиа отмечает, что в этом квартале находится только один ресторан – RoseMarine (ранее он назывался "Магеллан"). Местные ресурсы сначала указывали, что российская ракета могла попасть именно в это заведение (впоследствии стало известно, что удар пришелся рядом с детской площадкой), информацию об ударе по RoseMarine распространяли и российские Z-пропагандисты.

Ресторан опубликовал в Instagram историю с текстом "Мы в скорби" и указал, что заведение временно не работает.

Скриншот LIGA.net

Как отмечает Система, 4 апреля в RoseMarine проходили два мероприятия с участием гражданских: съезд работников бьюти-индустрии и день рождения одного из посетителей.

Медиа отмечает, что мероприятие Beauty Business Forum "Golden Snitch" было организовано ассоциацией "Союз бизнеса Кривого Рога" и анонсировано еще 24 февраля в Telegram-канале организации и в публичных городских каналах (Сейчас доступ к этим сообщениям ограничен. – Ред.).

Скриншот: Система

Представитель бизнес-ассоциации подтвердил "Системе", что 4 апреля в RoseMarine действительно состоялся форум: мероприятие длилось около четырех часов, и основная часть участников разъехалась около 18:30. Глава обладминистрации Сергей Лысак сообщил о российском ударе в 18:55.

Собеседник сообщил, что сам уехал с места за три-четыре минуты до удара, но под обстрел попали две девушки из участниц форума – одна из них жила неподалеку.

По словам источника, одновременно с форумом в ресторане проходил день рождения, где было много молодых людей и детей.

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Вечером 4 апреля россияне ударили рядом с детской площадкой в центре жилого квартала Кривого Рога – погибли 18 человек, среди них – девять детей. Более 60 человек пострадали.

Через несколько часов после ракетной атаки оккупанты атаковали город дронами типа Shahed: один из беспилотников попал в частный дом, погибла пожилая женщина. Еще семь человек получили ранения.

В Кривом Роге объявили на 7, 8 и 9 апреля траур по погибшим из-за российских атак.