Ударом по Кривому Рогу Росія демонструє повну зневагу до мирних зусиль Трампа – МЗС

Українська дипломатія вже поінформувала усіх партнерів та міжнародні організації про деталі атаки по місту

Будівля МЗС (Фото: Depositphotos)

Російський удар по Кривому Рогу 4 квітня демонструє повну зневагу Москви до міжнародних мирних зусиль за лідерства американського президента Дональда Трампа, заявило Міністерство закордонних справ України.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Цим варварським ударом проти українських цивільних людей і дітей Росія демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль за лідерства президента США Дональда Трампа. Це сигнал Москви Вашингтону про те, що Путін буде продовжувати війну та вбивати українців, допоки не відчує інший рівень тиску та сили", – йдеться у повідомленні відомства.

МЗС зауважило, що Україна була та залишається відданою мирним зусиллям та зробила конкретні кроки на шляху до миру, на відміну від країни-агресорки, яка продовжує тягнути час і чинити звірства.

Українська дипломатія вже поінформувала усіх партнерів та міжнародні організації про деталі удару РФ по Кривому Рогу, тип застосованої ракети й наслідки цього злочину.

"Закликаємо до чітких публічних реакцій, засудження російських звірств, конкретних дій для посилення тиску на Москву та зміцнення України, зокрема посилення протиповітряної оборони та військової допомоги для захисту українських життів. Вдячні тим нашим партнерам, які вже висловилися, чітко засудили дії російських злочинців, надають конкретну допомогу", – зазначило відомство.

Також українська сторона ініціювала скликання засідань низки міжнародних організацій, щоб ті належно відреагували на обстріл Кривого Рогу та постійні атаки по житлових районах інших українських міст.

Україна разом з міжнародними партнерами продовжує документувати злочини окупантів та працювати для забезпечення невідворотного покарання російських злочинців за всі їхні звірства проти країни та її громадян, зауважило МЗС.

Окрім цього, відомство нагадало, що РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу балістичною ракетою, спорядженою касетною бойовою частиною для максимального ураження більшої кількості людей.

"Категорично відкидаємо російську брехню про нібито військові цілі цього удару. Факти з місця вчинення злочину свідчать про відсутність будь-яких військових цілей. Метою Росії був цілеспрямований терор проти цивільних людей. Цей удар є черговим воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", – наголосила українська дипломатія.