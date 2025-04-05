У всій Україні оголошують День жалоби за жертвами російської атаки по Кривому Рогу

Наслідки російського удару по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року (Фото: ДСНС)

У всій Україні міста та села оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами російської атаки по Кривому Рогу. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби. Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода — прапори у містах будуть приспущені та звучатиме тиша", – написав він.

Через ракетний удар РФ по Кривому Рогу 4 квітня загинули 18 осіб, дев'ять з них – діти. Атака прийшлася по центру житлового кварталу, поряд з дитячим майданчиком.

Станом на вечір 5 квітня відомо про 74 постраждалих. На стаціонарному лікуванні залишаються 37 осіб, серед них п'ятеро – діти, написав голова обладміністрації Сергій Лисак.

Ввечері того ж дня окупанти атакували місто дронами-камікадзе типу Shahed: загинула 56-річна жінка, сім осіб отримали поранення.

Вранці 5 квітня у Кривому Розі оголосили триденну жалобу за загиблими через російський удар.

Окупанти традиційно заявили про нібито удар по військовій "нараді" у місцевому ресторані. Журналісти "Системи" встановили, що у закладі проходив бізнес-форум та день народження.