Посолка США уточнила, звідки на Україну летіли ракети після критики Зеленського
Посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк уточнила напрямок, звідки відбувалася ракетна атака 6 квітня на Україну. Про це вона написала у мережі Х.
"Станом на 6:30 ранку Київ і решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці й повідомлення про атаки у кількох містах", – написала вона.
У коментарях користувачі зауважили, що формулювання "з боку Росії" не є повністю коректним.
"Уже краще, але все одно не так. "З боку Росії"? То це Китай їх запустив, а вони просто через Росію прилетіли? Напишіть правильно: "Ракетами, які запустила Росія", – написав користувач із ніком Dima Lazarchuk.
Також на пост посолки відреагував керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
"Ужито слово "Росія". Прогрес", – написав він.
Напередодні президент Володимир Зеленський назвав "слабкою" реакцію Бріджит Брінк на ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули дев’ять дітей і дев’ять дорослих. Він зауважив, що посолка не указала, що Кривий Ріг атакувала Росія.
- Увечері 4 квітня росіяни вдарили поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – дев'ять дітей. Увечері РФ атакувала місто "шахедами", внаслідок чого загинула жінка.
- Вранці 5 квітня у Кривому Розі оголосили триденну жалобу за загиблими через російських ударів.
- У той же день у всій Україні оголошено 6 квітня Днем жалоби за жертвами російських атак по Кривому Рогу.
- 6 квітня стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки по місту зросла до 75. Двоє дітей перебувають у вкрай важкому стані.