Посолка США уточнила, звідки на Україну летіли ракети після критики Зеленського
Бріджит Брінк (Фото: OLEG PETRASYUK/ EPA)

Посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк уточнила напрямок, звідки відбувалася ракетна атака 6 квітня на Україну. Про це вона написала у мережі Х.

"Станом на 6:30 ранку Київ і решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці й повідомлення про атаки у кількох містах", – написала вона.

У коментарях користувачі зауважили, що формулювання "з боку Росії" не є повністю коректним.

"Уже краще, але все одно не так. "З боку Росії"? То це Китай їх запустив, а вони просто через Росію прилетіли? Напишіть правильно: "Ракетами, які запустила Росія", – написав користувач із ніком Dima Lazarchuk.

Посолка США уточнила, звідки на Україну летіли ракети після критики Зеленського

Також на пост посолки відреагував керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Ужито слово "Росія". Прогрес", – написав він.

Напередодні президент Володимир Зеленський назвав "слабкою" реакцію Бріджит Брінк на ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули дев’ять дітей і дев’ять дорослих. Він зауважив, що посолка не указала, що Кривий Ріг атакувала Росія.

  • Увечері 4 квітня росіяни вдарили поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – дев'ять дітей. Увечері РФ атакувала місто "шахедами", внаслідок чого загинула жінка.
  • Вранці 5 квітня у Кривому Розі оголосили триденну жалобу за загиблими через російських ударів.
  • У той же день у всій Україні оголошено 6 квітня Днем жалоби за жертвами російських атак по Кривому Рогу.
  • 6 квітня стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки по місту зросла до 75. Двоє дітей перебувають у вкрай важкому стані.
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