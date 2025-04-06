Посолка США уточнила, звідки на Україну летіли ракети після критики Зеленського

Але Бріджит Брінк усе ще не називає ракети "російськими"

Бріджит Брінк (Фото: OLEG PETRASYUK/ EPA)

Посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк уточнила напрямок, звідки відбувалася ракетна атака 6 квітня на Україну. Про це вона написала у мережі Х.

"Станом на 6:30 ранку Київ і решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці й повідомлення про атаки у кількох містах", – написала вона.

У коментарях користувачі зауважили, що формулювання "з боку Росії" не є повністю коректним.

"Уже краще, але все одно не так. "З боку Росії"? То це Китай їх запустив, а вони просто через Росію прилетіли? Напишіть правильно: "Ракетами, які запустила Росія", – написав користувач із ніком Dima Lazarchuk.

Також на пост посолки відреагував керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Ужито слово "Росія". Прогрес", – написав він.

Напередодні президент Володимир Зеленський назвав "слабкою" реакцію Бріджит Брінк на ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули дев’ять дітей і дев’ять дорослих. Він зауважив, що посолка не указала, що Кривий Ріг атакувала Росія.