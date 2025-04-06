Кривий Ріг: кількість постраждалих збільшилася, двоє дітей у вкрай важкому стані

Наслідки атаки по Кривому Рогу (Фото: ДСНС)

У Кривому Розі по допомогу до лікарів звернулася ще одна людина. Тож, загальна кількість людей, які постраждали внаслідок удару балістичною ракетою по місту 4 квітня зросла до 75. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у лікарнях залишаються 37 людей, з них у 19 стан важкий.

За даними очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, серед важких пацієнтів – четверо дітей. Двоє з них доставлені у лікарню Дніпра у вкрай важкому стані.

"Лікарі борються за життя всіх поранених і надають всю необхідну допомогу", – написав він.

У ніч проти 6 квітня у Криворізькому районі обстрілів не було. У місті продовжується ліквідація наслідків російського удару, працює штаб допомоги, де видають необхідні будівельні матеріали для ремонту та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста.