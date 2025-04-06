Кривой Рог: количество пострадавших увеличилось, двое детей в крайне тяжелом состоянии

Число пострадавших в результате российской атаки по городу возросло до 75

Последствия атаки по Кривому Рогу (Фото: ГСЧС)

В Кривом Роге за помощью к врачам обратился еще один человек. Таким образом, общее количество людей, пострадавших в результате удара баллистической ракетой по городу 4 апреля возросло до 75. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в больницах остаются 37 человек, из них у 19 состояние тяжелое.

По данным главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, среди тяжелых пациентов – четверо детей. Двое из них доставлены в больницу Днепра в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи борются за жизнь всех раненых и оказывают всю необходимую помощь", – написал он.

В ночь на 6 апреля в Криворожском районе обстрелов не было. В городе продолжается ликвидация последствий российского удара, работает штаб помощи, где выдают необходимые материалы для ремонта и принимают заявления на материальную помощь от города.