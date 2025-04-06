Макрон после атак РФ: Как долго Москва будет игнорировать мирные предложения США и Украины

Эмманюэль Макрон (Фото: Mohammed Badra/EPA)

После последних российских ударов по Кривому Рогу и другим украинским городам президент Франции Эмманюэль Макрон спросил, сколько еще Москва будет игнорировать мирные предложения США и Украины, продолжая убивать детей и гражданских. Такое заявление политик сделал в соцсети X (экс-Twitter).

"В этот день национального траура в Украине мои мнения с детьми и всеми гражданскими жертвами кровавых ударов, нанесенных Россией, в частности, 4 апреля в Кривом Роге. Прошлой ночью многочисленные российские удары снова были нацелены на жилые районы в Киеве и нескольких других украинских городах", – написал французский президент.

Он напомнил, что Украина почти месяц назад приняла предложение президента США Дональда Трампа о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня, и что "мы работаем со всеми нашими партнерами над путями достижения мира". В то же время Россия продолжает войну со все более высокой интенсивностью, несмотря на гражданское население, акцентировал Макрон.

Политик отметил, что эти российские удары должны закончиться, прекращение огня должно произойти как можно быстрее и должны быть приняты меры, если Москва "в дальнейшем будет тянуть время и отказываться от мира".

"Как долго Россия будет игнорировать мирные предложения Соединенных Штатов и Украины, продолжая убивать детей и гражданских?", – подытожил он.