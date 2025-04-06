Макрон після ударів РФ: Як довго Москва ігноруватиме мирні пропозиції США та України?
Після останніх російських ударів по Кривому Рогу та українських інших містах президент Франції Емманюель Макрон запитав, скільки ще Москва буде ігнорувати мирні пропозиції США та України, продовжуючи вбивати дітей і цивільних. Такий допис політик зробив у соцмережі X (екс-Twitter).
"У цей день національної жалоби в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами кривавих ударів, завданих Росією, зокрема, 4 квітня у Кривому Розі. Минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві та кількох інших українських містах", – написав французький президент.
Він нагадав, що Україна майже місяць тому прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про повне та безумовне 30-денне припинення вогню, і що "ми працюємо з усіма нашими партнерами над шляхами досягнення миру". У той самий час Росія продовжує війну з усе вищою інтенсивністю, не зважаючи на цивільне населення, акцентував Макрон.
Політик зазначив, що ці російські удари повинні закінчитися, припинення вогню має відбутися якнайшвидше й мають бути вжиті заходи, якщо Москва "й надалі тягнутиме час і відмовлятиметься від миру".
"Як довго Росія ігноруватиме мирні пропозиції Сполучених Штатів і України, продовжуючи вбивати дітей і цивільних?", – підсумував він.
- 4 квітня посолка США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар по Кривому Рогу, але не згадала про провину Росії в смертях людей. Президент Зеленський назвав "слабкою" реакцію представниці Штатів.
- 5 квітня МЗС України заявило, що російський удар по Кривому Рогу демонструє повну зневагу Москви до міжнародних мирних зусиль за лідерства американського президента Трампа.
- 6 квітня, після нової атаки РФ по Україні, Брінк вказала, що ракети по Україні летіли з боку Росії.