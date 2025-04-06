Макрон після ударів РФ: Як довго Москва ігноруватиме мирні пропозиції США та України?

Емманюель Макрон (Фото: Mohammed Badra / EPA)

Після останніх російських ударів по Кривому Рогу та українських інших містах президент Франції Емманюель Макрон запитав, скільки ще Москва буде ігнорувати мирні пропозиції США та України, продовжуючи вбивати дітей і цивільних. Такий допис політик зробив у соцмережі X (екс-Twitter).

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"У цей день національної жалоби в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами кривавих ударів, завданих Росією, зокрема, 4 квітня у Кривому Розі. Минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві та кількох інших українських містах", – написав французький президент.

Він нагадав, що Україна майже місяць тому прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про повне та безумовне 30-денне припинення вогню, і що "ми працюємо з усіма нашими партнерами над шляхами досягнення миру". У той самий час Росія продовжує війну з усе вищою інтенсивністю, не зважаючи на цивільне населення, акцентував Макрон.

Політик зазначив, що ці російські удари повинні закінчитися, припинення вогню має відбутися якнайшвидше й мають бути вжиті заходи, якщо Москва "й надалі тягнутиме час і відмовлятиметься від миру".

"Як довго Росія ігноруватиме мирні пропозиції Сполучених Штатів і України, продовжуючи вбивати дітей і цивільних?", – підсумував він.