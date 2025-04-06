В Києві внаслідок російської ракетної атаки загинув чоловік

Під час атаки він перебував на вулиці поруч з епіцентром вибуху

Пожежа внаслідок ракетної атаки у Києві (Фото: Київська міська прокуратура)

Внаслідок російської ракетної атаки у ніч проти 6 квітня у Києві загинув чоловік. Його тіло знайшли у Дарницькому районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За даними очільника міста, загиблий під час атаки знаходився на вулиці поруч з епіцентром вибуху. Його особу встановлюють.

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 10:30 кількість постраждалих залишається незмінною: троє людей. Двох було госпіталізовано.

Інформація про інших постраждалих уточнюється.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, Київською міською прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).