В Києві внаслідок російської ракетної атаки загинув чоловік
Внаслідок російської ракетної атаки у ніч проти 6 квітня у Києві загинув чоловік. Його тіло знайшли у Дарницькому районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За даними очільника міста, загиблий під час атаки знаходився на вулиці поруч з епіцентром вибуху. Його особу встановлюють.
За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 10:30 кількість постраждалих залишається незмінною: троє людей. Двох було госпіталізовано.
Інформація про інших постраждалих уточнюється.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, Київською міською прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).
- У ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, є наслідки у трьох районах. Постраждали троє людей, двох з них госпіталізовано.
- Посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк уточнила напрямок, звідки відбувалася ракетна атака 6 квітня на Україну після критики Зеленського. Вона написала, що ракети летіли "з боку Росії".
- У ніч проти 6 квітня РФ завдала комбінованого удару по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки постраждали шість областей України.