В Києві внаслідок російської ракетної атаки загинув чоловік
Пожежа внаслідок ракетної атаки у Києві (Фото: Київська міська прокуратура)

Внаслідок російської ракетної атаки у ніч проти 6 квітня у Києві загинув чоловік. Його тіло знайшли у Дарницькому районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За даними очільника міста, загиблий під час атаки знаходився на вулиці поруч з епіцентром вибуху. Його особу встановлюють.

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 10:30 кількість постраждалих залишається незмінною: троє людей. Двох було госпіталізовано.

Інформація про інших постраждалих уточнюється.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, Київською міською прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

  • У ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, є наслідки у трьох районах. Постраждали троє людей, двох з них госпіталізовано.
  • Посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк уточнила напрямок, звідки відбувалася ракетна атака 6 квітня на Україну після критики Зеленського. Вона написала, що ракети летіли "з боку Росії".
  •  У ніч проти 6 квітня РФ завдала комбінованого удару по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки постраждали шість областей України.
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