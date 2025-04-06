РФ атакувала Київ балістичними ракетами: виникли пожежі, є постраждалі – фото, відео

Тривога через балістичну загрозу лунала у столиці двічі

Наслідки ракетної атаки на Київ (Фото: ДСНС)

У ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, є наслідки у трьох районах, двох людей госпіталізовано. Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

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Як повідомили в Київській МВА, тривогу через загрозу застосування балістичних ракет у столиці впродовж ночі було оголошено двічі – близько 02:00 та 05:00. В обох випадках працювали Сили повітряної оборони.

За даними Кличка, внаслідок падіння уламків виникли пожежі в Дарницькому, Соломʼянському й Оболонському районах міста.

У Дарницькому й Оболонському районах зафіксовано виклик "швидких". Станом на 06:00 відомо про двох постраждалих у Дарницькому районі, їх госпіталізовано.

ДОПОВНЕНО О 06: 40. Як повідомив Кличко, внаслідок ракетної атаки на столицю в місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах.

У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджені 8 автівок.

ДОПОВНЕНО О 07:30. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, після удару балістичними ракетами рятувальники ліквідували наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.

У Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою адресою сталося руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.

У Оболонський район за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху, вогонь перекинувся ще на одну складську будівлю. За іншою адресою сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

У Соломʼянському районі виникли окремі осередки загоряння на відкритій території та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.

Кількість постраждалих не змінилася.