РФ атакувала Київ балістичними ракетами: виникли пожежі, є постраждалі – фото, відео

РФ атакувала Київ балістичними ракетами: виникли пожежі, є постраждалі – фото, відеодоповнено
У ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, є наслідки у трьох районах, двох людей госпіталізовано. Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.
Як повідомили в Київській МВА, тривогу через загрозу застосування балістичних ракет у столиці впродовж ночі було оголошено двічі – близько 02:00 та 05:00. В обох випадках працювали Сили повітряної оборони.
За даними Кличка, внаслідок падіння уламків виникли пожежі в Дарницькому, Соломʼянському й Оболонському районах міста.
У Дарницькому й Оболонському районах зафіксовано виклик "швидких". Станом на 06:00 відомо про двох постраждалих у Дарницькому районі, їх госпіталізовано.
ДОПОВНЕНО О 06: 40. Як повідомив Кличко, внаслідок ракетної атаки на столицю в місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах.
У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджені 8 автівок.
ДОПОВНЕНО О 07:30. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, після удару балістичними ракетами рятувальники ліквідували наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.
У Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою адресою сталося руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.
У Оболонський район за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху, вогонь перекинувся ще на одну складську будівлю. За іншою адресою сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.
У Соломʼянському районі виникли окремі осередки загоряння на відкритій території та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.
Кількість постраждалих не змінилася.
- Увечері 4 квітня росіяни вдарили поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – дев'ять дітей. 74 особи постраждали.
- За декілька годин після ракетної атаки окупанти атакували місто дронами типу Shahed: один з безпілотників влучив у приватний будинок, загинула літня жінка. Ще семеро осіб отримали поранення.
- Після ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня Міністерство оборони РФ заявило, що окупанти нібито вдарили по військовій "нараді", яка проходила у місцевому ресторані. Насправді ж у закладі відбувалися бізнес-форум і день народження.