РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: возникли пожары, есть пострадавшие

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: возникли пожары, есть пострадавшиедополнено
В ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, есть последствия в трех районах, два человека госпитализированы. Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.
Как сообщили в Киевской МВА, тревога из-за угрозы применения баллистических ракет в столице в течение ночи была объявлена дважды – около 02:00 и 05:00. В обоих случаях работали Силы воздушной обороны.
По данным Кличко, в результате падения обломков возникли пожары в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.
В Дарницком и Оболонском районах зафиксирован вызов "скорых". По состоянию на 06:00 известно о двух пострадавших в Дарницком районе, они госпитализированы.
ДОПОЛНЕНО В 06:40. Как сообщил Кличко, в результате ракетной атаки на столицу в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах.
В Дарницком районе трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей.
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