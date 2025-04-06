РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: возникли пожары, есть пострадавшие

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В ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, есть последствия в трех районах, два человека госпитализированы. Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

Как сообщили в Киевской МВА, тревога из-за угрозы применения баллистических ракет в столице в течение ночи была объявлена дважды – около 02:00 и 05:00. В обоих случаях работали Силы воздушной обороны.

По данным Кличко, в результате падения обломков возникли пожары в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

В Дарницком и Оболонском районах зафиксирован вызов "скорых". По состоянию на 06:00 известно о двух пострадавших в Дарницком районе, они госпитализированы.

ДОПОЛНЕНО В 06:40. Как сообщил Кличко, в результате ракетной атаки на столицу в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах.

В Дарницком районе трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей.