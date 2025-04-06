В Киеве в результате российской ракетной атаки погиб мужчина

Во время атаки он находился на улице рядом с эпицентром взрыва

Пожар в результате ракетной атаки в Киеве (Фото: Киевская городская прокуратура)

В результате российской ракетной атаки в ночь на 6 апреля в Киеве погиб мужчина. Его тело обнаружили в Дарницком районе. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По данным главы города, погибший во время атаки находился на улице рядом с эпицентром взрыва. Его личность устанавливают.

По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 10:30 количество пострадавших остается неизменным: три человека. Двое были госпитализированы.

Информация о других пострадавших уточняется.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, Киевской городской прокуратурой начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).