В Киеве в результате российской ракетной атаки погиб мужчина
В результате российской ракетной атаки в ночь на 6 апреля в Киеве погиб мужчина. Его тело обнаружили в Дарницком районе. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По данным главы города, погибший во время атаки находился на улице рядом с эпицентром взрыва. Его личность устанавливают.
По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 10:30 количество пострадавших остается неизменным: три человека. Двое были госпитализированы.
Информация о других пострадавших уточняется.
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, Киевской городской прокуратурой начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).
- В ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами , есть последствия в трех районах. Пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
- Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк уточнила направление , откуда происходила ракетная атака 6 апреля на Украину после критики Зеленского. Она написала, что ракеты летели "со стороны России".
- В ночь на 6 апреля РФ нанесла комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки пострадали шесть областей Украины.