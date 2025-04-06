Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами и БпЛА, 53 цели сбиты
В ночь на 6 апреля РФ нанесла комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 132 средства воздушного нападения противника – 23 ракеты и 109 беспилотников разных типов, в частности:
– девять крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, пуски которых произошли с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области России;
- восемь крылатых ракет "Калибр", пуски которых произошли с акватории Черного моря;
- шесть баллистических ракет "Искандер-М", пуски которых произошли из Брянской области России;
- 109 ударных беспилотников типа "шахед" и дронов-имитаторов, пуски которых произошли по направлению российских городов Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Курск, а также из района мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 53 воздушных целей:
- шести крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- шести крылатых ракет "Калибр";
- баллистической ракеты "Искандер-М";
- 40 ударных БпЛА типа "шахед".
53 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны без негативных последствий.
В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.
- В ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, есть последствия в трех районах. Пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
- Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк уточнила направление, откуда происходила ракетная атака 6 апреля на Украину после критики Зеленского. Она написала, что ракеты летели "со стороны России".