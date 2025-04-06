Росія завдала комбінованого удару по Україні ракетами та БпЛА, 53 цілі збито

Ілюстративне фото запуску російських ракет (Фото: ALEXEI DRUZHININ/EPA)

У ніч проти 6 квітня РФ завдала комбінованого удару по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 132 засоби повітряного нападу противника — 23 ракети та 109 безпілотників різних типів, зокрема:

- дев'ять крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, пуски яких відбулися з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської області Росії;

- вісім крилатих ракет "Калібр", пуски яких відбулися з акваторії Чорного моря;

- шість балістичних ракет "Іскандер-М", пуски яких відбулися з Брянської області Росії;

- 109 ударних безпілотників типу "шахед" та дронів-імітаторів, пуски яких відбулися з напрямку російських міст Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Курськ, а також з району мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:

- шести крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

- шести крилатих ракет "Калібр";

- балістичної ракети "Іскандер-М";

- 40 ударних БпЛА типу "шахед".

53 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.