Росія завдала комбінованого удару по Україні ракетами та БпЛА, 53 цілі збито
У ніч проти 6 квітня РФ завдала комбінованого удару по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 132 засоби повітряного нападу противника — 23 ракети та 109 безпілотників різних типів, зокрема:
- дев'ять крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, пуски яких відбулися з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської області Росії;
- вісім крилатих ракет "Калібр", пуски яких відбулися з акваторії Чорного моря;
- шість балістичних ракет "Іскандер-М", пуски яких відбулися з Брянської області Росії;
- 109 ударних безпілотників типу "шахед" та дронів-імітаторів, пуски яких відбулися з напрямку російських міст Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Курськ, а також з району мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Станом на 10:00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:
- шести крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- шести крилатих ракет "Калібр";
- балістичної ракети "Іскандер-М";
- 40 ударних БпЛА типу "шахед".
53 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.
- У ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, є наслідки у трьох районах. Постраждали троє людей, двох з них госпіталізовано.
- Посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк уточнила напрямок, звідки відбувалася ракетна атака 6 квітня на Україну після критики Зеленського. Вона написала, що ракети летіли "з боку Росії".