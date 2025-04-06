Кількість жертв у Кривому Розі збільшилась до 20: у лікарні помер чоловік, постраждалий від атаки РФ

Загиблому було 57 років

Наслідки російської атаки по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року (Фото: ДСНС)

У лікарні від численних ран помер 57-річний чоловік, постраждалий від російської атаки по Кривому Рогу 4 квітня. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Лікарі цілодобово робили все можливе та неможливе, але травми виявилися несумісними з життям", – написав він.

Кількість жертв у місті збільшилась до 20 осіб.

Увечері 4 квітня окупанти вдарили балістичною ракетою з касетною бойовою частиною поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу. На ранок наступного дня стало відомо про 18 загиблих, серед них – дев'ять дітей.

За декілька годин після ракетної атаки загарбники атакували місто дронами-камікадзе Shahed, внаслідок чого загинула жінка, ще сім осіб отримали поранення.

Вранці 5 квітня у Кривому Розі оголосили триденну жалобу за загиблими через російські удари. Згодом у всій Україні оголосили Днем жалоби 6 квітня.

Вранці 6 квітня у Кривому Розі по допомогу до лікарів звернулася ще одна людина – кількість постраждалих збільшилась до 75 осіб.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні повідомила, що російська атака по Кривому Рогу стала найбільшою за кількістю загиблих дітей унаслідок одного удару з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.