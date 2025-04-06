Число жертв в Кривом Роге увеличилось до 20: умер мужчина, пострадавший от атаки РФ

Погибшему было 57 лет

Последствия российской атаки по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года (Фото: ГСЧС)

В больнице от многочисленных ран умер 57-летний мужчина, пострадавший от российской атаки по Кривому Рогу 4 апреля. Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

"Врачи круглосуточно делали все возможное и невозможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", – написал он.

Число жертв в городе увеличилось до 20 человек.

Вечером 4 апреля оккупанты ударили баллистической ракетой с кассетной боевой частью рядом с детской площадкой в центре жилого квартала Кривого Рога. На утро следующего дня стало известно о 18 погибших, среди них – девять детей.

Через несколько часов после ракетной атаки захватчики атаковали город дронами-камикадзе Shahed, в результате чего погибла женщина, еще семь человек получили ранения.

Утром 5 апреля в Кривом Роге объявили трехдневный траур по погибшим из-за российских ударов. Впоследствии по всей Украине объявили Днем траура 6 апреля.

Утром 6 апреля в Кривом Роге за помощью к врачам обратился еще один человек – количество пострадавших увеличилось до 75 человек.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила, что российская атака по Кривому Рогу стала самой большой по количеству погибших детей в результате одного удара с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.