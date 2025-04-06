Кривий ріг. Посол США висловила солідарність з українцями й вказала, що удар завдала саме Росія

Посольство США у Києві (Фото: OLEG PETRASYUK / EPA)

Посольство США у Києві висловило солідарність з народом України у День національної жалоби після російської ракетної атаки по Кривому Рогу 4 квітня. На відміну від попередньої заяви, у новій публікації посолки Бріджит Брінк в соцмережі X вказано, що саме РФ здійснила удар.

"Ми висловлюємо солідарність з народом України у цей день національної жалоби після ракетної атаки Росії по Кривому Рогу, яка забрала життя 20 людей, серед них 9 дітей. Наші щирі співчуття родинам і близьким усіх загиблих та поранених", – написала Брінк.

Посолка додала фото з приспущеним американським прапором:

Фото: Ambassador Bridget A. Brink / X

Окрім США, до Дня жалоби долучилися дипломатичні місії Німеччини, Франції, Польщі, Канади та інших країн.