Кривий ріг. Посол США висловила солідарність з українцями й вказала, що удар завдала саме Росія
Посольство США у Києві висловило солідарність з народом України у День національної жалоби після російської ракетної атаки по Кривому Рогу 4 квітня. На відміну від попередньої заяви, у новій публікації посолки Бріджит Брінк в соцмережі X вказано, що саме РФ здійснила удар.
"Ми висловлюємо солідарність з народом України у цей день національної жалоби після ракетної атаки Росії по Кривому Рогу, яка забрала життя 20 людей, серед них 9 дітей. Наші щирі співчуття родинам і близьким усіх загиблих та поранених", – написала Брінк.
Посолка додала фото з приспущеним американським прапором:
Окрім США, до Дня жалоби долучилися дипломатичні місії Німеччини, Франції, Польщі, Канади та інших країн.
- Раніше, 4 квітня, Брінк відреагувала на ракетний удар по Кривому Рогу, але не згадала про провину Росії в смертях людей. Президент Зеленський назвав таку реакцію"слабкою".
- Уже 6 квітня, після нової атаки РФ по Україні, посолка США вказала, що ракети летіли з боку Росії.