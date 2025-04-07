"Бомблять, як божевільні". Трамп не задоволений російськими атаками, що відбулися в останній тиждень
Президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений бомбардуваннями з боку РФ, які відбувалися в останній тиждень, й зауважив, що росіяни зараз "бомблять, як божевільні". Про це політик розповів на спільній пресконференції з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Журналіст запитав Трампа, чи він все ще планує зустрітися з диктатором Володимиром Путіним, чи може це відбутися у Саудівській Аравії та чому проти Росії не введено мита.
За словами президента, США не говорять про такі тарифи, оскільки вони, по суті, не ведуть бізнес з Москвою, тому що росіяни перебувають у війні.
Також Трамп заявив, що йому не подобається те, що зараз відбувається з бомбардуваннями з боку РФ: "Тому що вони [росіяни] зараз бомблять, як божевільні... І я не знаю, що там відбувається. Це погана ситуація".
Водночас він зазначив, що Штати проводять зустрічі з Росією та Україною і "ми стаємо свого роду близькими (До мирного врегулювання. – Ред.)".
"Але я не задоволений усіма бомбардуваннями, які відбуваються впродовж останнього тижня або близько того. Це жахлива річ", – підсумував президент США.
- 30 березня Трамп дав Росії місяць на припинення вогню у війні проти України. Того самого дня він сказав про встановлення для Росії "психологічного дедлайну", щоб погодитися на припинення вогню.
- 31 березня президент США заявив, що вірить у те, що Путін піде на угоду про припинення війни. Також він знову пригрозив Росії вторинними митами на нафту, але додав, що впроваджувати їх не хоче.
- 7 квітня Трамп повідомив, що США продовжують докладати зусиль для мирного врегулювання та підтримують діалог із Росією, а також зазначив, що йому не подобаються бомбардування.