Axios: Спецпосланець США Віткофф зустрінеться з Путіним 11 квітня
Спецпредставник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф може зустрітися 11 квітня з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Про це повідомляє Axios з посиланням на співрозмовника, знайомого з поїздкою, та дані FlightRadar.
За інформацією неназваного співрозмовника, Віткофф уже вирушив до Росії. Офіційного підтвердження цієї інформації від жодної зі сторін немає.
Також інформатор заявив, що якщо перемир'я не буде досягнуто до кінця квітня, то Трамп має намір запровадити додаткові санкції проти Росії. Для цього він може звернутися до Конгресу США з проханням ухвалити нове законодавство про санкції.
Це буде вже третя зустріч Віткоффа та Путіна на тлі зусиль Трампа домогтися припинення вогню у повномасштабній війні Росії проти України.
Минулого тижня Віткофф зустрівся зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим у Вашингтоні. А перед цим, 12 лютого, Fox News стверджував, що спецпосланець Трампа міг говорити з Путіним понад три години.
- 7 квітня Трамп висловив невдоволення атаками Росії Україною, які сталися за останній тиждень. За його словами, росіяни зараз "бомблять, як божевільні".
- 9 квітня президент Зеленський заявив, що Трамп роздратований тим, що Путін не виконує обіцянок.
- 11 квітня Reuters повідомляв, що делегації США та Росії прибули до Стамбула для переговорів. Питання війни проти України не обговорювалося.