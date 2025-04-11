Axios: Спецпосланець США Віткофф зустрінеться з Путіним 11 квітня

У США хочуть, щоб перемир'я між Україною та РФ було досягнуто до кінця місяця

Стив Віткофф (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Спецпредставник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф може зустрітися 11 квітня з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Про це повідомляє Axios з посиланням на співрозмовника, знайомого з поїздкою, та дані FlightRadar.

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За інформацією неназваного співрозмовника, Віткофф уже вирушив до Росії. Офіційного підтвердження цієї інформації від жодної зі сторін немає.

Також інформатор заявив, що якщо перемир'я не буде досягнуто до кінця квітня, то Трамп має намір запровадити додаткові санкції проти Росії. Для цього він може звернутися до Конгресу США з проханням ухвалити нове законодавство про санкції.

Це буде вже третя зустріч Віткоффа та Путіна на тлі зусиль Трампа домогтися припинення вогню у повномасштабній війні Росії проти України.

Минулого тижня Віткофф зустрівся зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим у Вашингтоні. А перед цим, 12 лютого, Fox News стверджував, що спецпосланець Трампа міг говорити з Путіним понад три години.