Дмитрієв зустрівся з Віткоффом у Вашингтоні, заради цього призупинено санкції – Reuters

Американський уряд тимчасово скасував санкції проти представника Путіна, щоб дозволити Держдепу видати йому візу

Кирило Дмитрієв (Фото: SERGEI ILNITSKY / ЕРА)

Представник російського диктатора Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв зустрівся з офіційними особами США у Вашингтоні в середу, 2 квітня, зокрема зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Про це повідомило інформагентство Reuters, посилаючись на двох неназваних американських чиновників, знайомих із цим питанням.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Зустріч відбулася на тлі тиску адміністрації Трампа на Росію й Україну, щоб країни погодилися на припинення вогню.

Що саме Дмитрієв обговорював з представниками США, поки невідомо.

Віткофф запросив його до Штатів минулого тижня, заявили американські чиновники.

Журналісти наголосили, що Дмитрієв, колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs, який здобув освіту в Стенфорді, є "одним із найбільш підкованих у США представників російської еліти, який має тісні стосунки з деякими ключовими членами команди Трампа".

Він є найвищим російським чиновником, який відвідав США у державних справах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

За словами офіційних осіб, Білий дім наказав Державному департаменту США видати Дмитрієву короткострокову ліцензію на поїздку в країну, що є необхідним кроком, оскільки він під санкціями.