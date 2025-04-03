Дмитрієв зустрівся з Віткоффом у Вашингтоні, заради цього призупинено санкції – Reuters
Представник російського диктатора Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв зустрівся з офіційними особами США у Вашингтоні в середу, 2 квітня, зокрема зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Про це повідомило інформагентство Reuters, посилаючись на двох неназваних американських чиновників, знайомих із цим питанням.
Зустріч відбулася на тлі тиску адміністрації Трампа на Росію й Україну, щоб країни погодилися на припинення вогню.
Що саме Дмитрієв обговорював з представниками США, поки невідомо.
Віткофф запросив його до Штатів минулого тижня, заявили американські чиновники.
Журналісти наголосили, що Дмитрієв, колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs, який здобув освіту в Стенфорді, є "одним із найбільш підкованих у США представників російської еліти, який має тісні стосунки з деякими ключовими членами команди Трампа".
Він є найвищим російським чиновником, який відвідав США у державних справах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
За словами офіційних осіб, Білий дім наказав Державному департаменту США видати Дмитрієву короткострокову ліцензію на поїздку в країну, що є необхідним кроком, оскільки він під санкціями.
- 30 березня Трамп сказав, що був "дуже розгніваним", коли Путін заявив про нібито нелегітимність Зеленського. Тоді ж Трамп анонсував запровадження впродовж місяця вторинних мит "на всю нафту, що надходить із Росії", якщо він і Москва не зможуть досягнути угоди про припинення вогню.
- 31 березня Трамп заявив, що вірить в те, що Путін погодиться на припинення вогню. У протилежному випадку знов пригрозив санкціями, проте визнав, що не хоче їх впроваджувати.