Reuters: Делегації США та Росії прибули до Стамбула для переговорів
Делегації США та Росії 10 квітня прибули до Стамбула для переговорів щодо нормалізації роботи дипломатичних місій країн. Питання повномасштабної війни проти України не обговорюватиметься, передає Reuters.
Представники західного медіа зафіксували кілька автівок, які в'їхали на територію генконсульства Росії у Стамбулі.
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москву представлятиме новий посол у США Олександр Дарчієв, а від Вашингтона на переговорах буде присутня заступниця помічника держсекретаря Соната Коултер.
Напередодні, 8 квітня, представниця Держдепу Теммі Брюс повідомляла, що переговори не стосуватимуться політичних тем, зокрема війни РФ проти України.
"Ці переговори зосереджені виключно на роботі нашого посольства, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом, що може статися, як ми вже зазначили, лише після встановлення миру між Росією та Україною", – сказала вона.
- 7 квітня у Європі заявили, що Росія показує повну неповагу до мирних переговорів з Україною.
- Того ж дня Трамп висловив невдоволення атаками Росії Україною, які сталися за останній тиждень. За його словами, росіяни зараз "бомблять, як божевільні".
- Цього тижня також розпочнуться переговори щодо угоди про корисні копалини, повідомила міністерка економіки Свириденко.