Reuters: Делегації США та Росії прибули до Стамбула для переговорів

Консульство РФ у Стамбулі (Фото: wikipedia)

Делегації США та Росії 10 квітня прибули до Стамбула для переговорів щодо нормалізації роботи дипломатичних місій країн. Питання повномасштабної війни проти України не обговорюватиметься, передає Reuters.

Представники західного медіа зафіксували кілька автівок, які в'їхали на територію генконсульства Росії у Стамбулі.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москву представлятиме новий посол у США Олександр Дарчієв, а від Вашингтона на переговорах буде присутня заступниця помічника держсекретаря Соната Коултер.

Напередодні, 8 квітня, представниця Держдепу Теммі Брюс повідомляла, що переговори не стосуватимуться політичних тем, зокрема війни РФ проти України.

"Ці переговори зосереджені виключно на роботі нашого посольства, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом, що може статися, як ми вже зазначили, лише після встановлення миру між Росією та Україною", – сказала вона.